Wertpapiere der Hornbach Holding Gesellschaft sahen sich in 2020 extremer Volatilität ausgesetzt, erst in den letzten Wochen kehrte Ruhe in das Papier ein. Zeitgleich allerdings versucht der Wert nun seinen seit gut einem halben Jahr andauernden Abwärtstrend mit einem dynamischen Kursanstieg zu beenden. Vorausgegangen war nach dem Corona-Crash auf 32,65 Euro eine beispiellose Aufholjagd auf 101,40 Euro bis Anfang Oktober. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...