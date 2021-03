Der Bundesrat wird in dieser Woche seine Stellungnahme zur Novelle des Verpackungsgesetzes abgeben. Die Ausschüsse der Länderkammer empfehlen 38 Änderungen am Entwurf von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Der Umweltausschuss fordert die Regierung unter anderem auf, sich in Brüssel bei der EU für höhere Rezyklateinsatzquoten in Einwegkunststoffgetränkeflaschen einzusetzen. Bislang ist geplant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...