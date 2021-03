Auch wenn Silber in den vergangenen Tagen unter Druck geraten ist - die Outperformance gegenüber Gold ist augenfällig. Silberaktien sind bei den Anlegern gesucht. Die Krux des Silbermarktes: Es gibt nur wenige Silberaktien, in die Anleger investieren können. Kein Wunder, dass IPOs wie zuletzt von Kuya Silver vom Markt mit hohen Kursgewinnen willkommen geheißen werden. Heute Nachmittag feiert ein neuer Silberwert sein Debut an der TSX Venture.Das Umfeld könnte natürlich besser sein. Die letzten Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...