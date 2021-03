Der Euro hat am Dienstag in der Früh mit Verlusten tendiert. Dabei hielt er sich allerdings knapp über der Marke von 1,20 US-Dollar. Kurz vor 8.45 Uhr notierte der Euro bei 1,2004 Dollar. Am Vorabend hatte die Gemeinschaftswährung noch bei 1,2050 Dollar tendiert.Konjunkturdatenseitig lasteten zunächst schwache Einzelhandelsdaten aus Deutschland auf der Gemeinschaftswährung. Bereinigt um Preiserhöhungen ...

