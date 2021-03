Die Wiener Börse wird nach einem starken Wochenauftakt erneut höher erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte am Dienstag in der Früh um 0,5 Prozent höher, nachdem das Aktienbarometer am Vortag um mehr als zwei Prozent hinauf gezogen war. Die Situation an den Anleihenmärkten sorge für Entspannung und setze den Börsen nicht weiter zu, hieß es am Markt. Die Rendite auf zehnjährige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...