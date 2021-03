Die Aktien von Morphosys zählen am Dienstagmorgen zu den großen Gewinnern im MDAX. Sie profitierten auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von 2,6 Prozent davon, dass das Biotechunternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr besser abgeschnitten hat als zuvor in Aussicht gestellt.Laut Analyst Graig Suvannavej von Goldman Sachs lagen die Eckdaten für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) aber nicht nur über den Unternehmenszielen, sondern auch den Markterwartungen. Die US-Investmentbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...