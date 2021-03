Der Pocket Price Guide des Spezialversicherers Hiscox liegt in einer neuen Auflage vor. In dem Nachschlagewerk finden Oldtimer-Fans Zahlen und Fakten zu klassischen Fahrzeugen. Makler können den Guide als Akquise-Tool im Kundengespräch einsetzen. Der Spezialversicherer Hiscox hat den Pocket Price Guide 2021 herausgebracht. In dem Nachschlagewerk sind Zahlen und Fakten rund um Oldtimer zusammengefasst, darunter auch eine aktuelle Übersicht mit aktuellen Preisen beliebter Modelle sowie von Raritäten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...