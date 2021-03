Laut der Studie "AssCompact AWARD - Pools & Dienstleister 2021" ist die Zusammenarbeit mit Pools und anderen Dienstleistern bei Maklern deshalb beliebt, weil sie so ihre eigene Unabhängigkeit zu bewahren suchen. Und: Die meisten Geschäftsanteile gingen in den vergangenen zwölf Monaten an die Fonds Finanz. Die eigene Unabhängigkeit steht für Makler und Mehrfachagenten an oberster Stelle. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bewahrung derselben der wichtigste Grund ist, warum Makler mit ...

