Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Dienstagmorgen weiter Kursverluste ab. Nach der kräftigen Erholung am Vortag mit kurzzeitiger Rückeroberung der 14.000-Punkte-Marke dürften die Dax-Anleger -0,17% am Dienstag wieder etwas defensiver agieren. Knapp eine halbe Stunde vor Xetra-Handelsbeginn wurde der DAX bei 13.973 Punkten und damit rund 0,4 Prozent niedriger als am Vortag gesehen. Auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...