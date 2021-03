Hamburg (ots) - Der "Weltgebetstag der Frauen 2021 aus Vanuatu" steht in diesem Jahr unter dem Motto "Worauf bauen wir?". Bibel TV zeigt am Freitag, den 5. März ab 19.00 Uhr einen 60-minütigen Gottesdienst aus der Martinikirche in Münster, der von einem ökumenischen Team altkatholischer, baptistischer, evangelisch-lutherischer sowie römisch-katholischer Frauen vorbereitet wurde. Dieser Gottesdienst bildet den Abschluss des Weltgebetstages. Die Gruppe "effata" aus der Jugendkirche Münster übernimmt dabei die musikalische Gestaltung.Der Weltgebetstag ist die weltweit größte ökumenische Basisbewegung. Am ersten Freitag im März werden jedes Jahr rund um den Globus in über 150 Ländern ökumenische Gottesdienste begangen, wobei Gottesdienstordnung und Liturgie von christlichen Frauen aus jeweils einem anderen Land verfasst werden - dieses Jahr von Christinnen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Südpazifik.Weitere Informationen sind auf der Website des Weltgebetstag für Frauen zu finden: https://weltgebetstag.de/aktionen/weltgebetstag-in-vielfalt/Bereits um 18.00 Uhr widmet sich Bibel TV am Weltgebetstag in "7 Gebete zu Gott - eine Reise durch die Gebetslandschaft" der Vielfalt des christlichen Gebets. Dabei geht es auch um ganz persönlichen Fragen zum dem Thema: Wie geht Beten eigentlich? Brauchen wir die Atmosphäre des Gebetshauses und das Lobpreiskonzert, das Rosenkranzgebet oder das Stundengebet der Mönche? Bete ich lieber allein in der Natur oder gemeinsam mit meinem Partner? Und was ist eigentlich ein Sprachengebet? Bibel TV geht diesen Fragen auf den Grund - mit dabei sind die Christfluencerin Jana Highholder, Outbreakband-Mitglieder Mia und Juri Friesen sowie die Lead Pastorin des ICF (International Christian Fellowship) München, Frauke Teichen.05. März 2021 auf Bibel TV:18.00 Uhr: "7 Gebete zu Gott"19.00 - 20.00 Uhr: Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen in VanuatuWeiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.dePressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/4851982