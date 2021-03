Vaduz (ots) - Auf Grund der grossen Nachfrage nach Digitalschecks hat die Regierung am 23. Februar 2021 beschlossen, das erfolgreiche Förderinstrument erneut aufzulegen. Die Auflage von Digitalschecks unterstützt die liechtensteinischen KMU bei der Umsetzung von Digitalisierungsmassnahmen und der Einführung von "Industrie 4.0". Mit der erneuten Vergabe der Digitalschecks soll die im vergangenen Jahr erfolgte Beschleunigung der Digitalisierung der KMU weiter fortgesetzt werden.



Das Förderangebot richtet sich an liechtensteinische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die zum Zeitpunkt der Antragstellung seit zumindest fünf Jahren bestehen. Detaillierte Informationen zum Digitalscheck können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.llv.li/inhalt/118541/amtsstellen/digitalscheck



Des Weiteren hält das Amt für Volkswirtschaft Innovations- und Exportschecks bereit. Dieses Gesamtpaket an niederschwelligen Fördermassnahmen soll wichtige Impulse setzen, um die Digitalisierung der liechtensteinischen KMU voranzutreiben und Innovationen zu fördern. Damit leistet das Land Liechtenstein einen wichtigen Beitrag für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Innovationsstandortes Liechtenstein.



