LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich der beschlossenen Änderung an der Unternehmensspitze. Er begrüßt zwar, dass ein neuer Konzernchef kommen wird, sieht die Maßnahmen insgesamt aber mit gemischten Gefühlen. Ein neuer Chef könne für frischen Schwung sorgen, es komme aber dabei auf die Person an./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2021 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2021 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

