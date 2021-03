Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der scharfe Anstieg der Renditen in der Vorwoche sollte sich in den kommenden Tagen nicht fortsetzen, so die Analysten der DekaBank.Den Zentralbanken dürfte es gelingen, zumindest die kurzen Laufzeiten weiter zu stabilisieren. Dies sollte dann auch am langen Ende der Kurve für eine gewisse Beruhigung sorgen. Dass jedoch mittelfristig die Laufzeitprämien etwas ansteigen würden, erscheine plausibel. Denn die Unsicherheit hinsichtlich der Konjunktur und der Geldpolitik nehme zu. Die Sorge, dass das langjährige globale Disinflationsumfeld angesichts umfangreicher US-Fiskalpakete und des erwarteten synchronen globalen Konjunkturaufschwungs zu Ende gehe, dürfte anhalten. Entsprechend schwierig gestalte sich die Kommunikation der Zentralbanken. Erholungen an den Anleihemärkten dürften damit nur von kurzer Dauer sein, solange die konjunkturelle Erholung intakt bleibe. (Ausgabe vom 01.03.2021) (02.03.2021/alc/a/a) ...

