Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Staatsanleihen legten zum Wochenauftakt zu, so die Analysten der Nord LB.Die besser als erwartet ausgefallenen Industrie-Einkaufsmanagerindices hätten dies nicht verhindern können. In den USA seien aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemeldet worden. Dieser wichtige Stimmungsindikator habe am aktuellen Rand überraschenderweise recht klar steigen und damit sogar knapp über die Marke von 60 Punkten springen können. Zudem habe die Preiskomponente weiter zulegen können. Diese Nachrichten seien offenkundig nicht geeignet, die Inflationssorgen am US-Rentenmarkt zu dämpfen. Immerhin seien die Renditen von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren nach der Meldung der Zahlen nicht deutlich angezogen, was ein Hinweis darauf sein könne, dass das Fixed-Income-Segment schon eine Menge an Ungemach an der makroökonomischen Preisfront einpreise. (02.03.2021/alc/a/a) ...

