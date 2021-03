Am Mittwoch ist es wieder so weit. Bund und Länder kommen erneut zusammen, um über weitere Schritte in der Corona-Pandemie zu beraten. Dabei wird die Lage für die Noch-Kanzlerin Angela Merkel immer ungemütlicher, denn sie kann bei ihrer Lockdown-Politik längst nicht mehr auf das Maß an Rückendeckung setzen, welches sie noch vor einigen Wochen genoss.Nachdem die Fallzahlen in Deutschland im Januar deutlich zurückgingen und man schon geglaubt hatte, die Kontrolle über die Pandemie zurückgewinnen zu können, zeichnete sich ab Mitte Februar jedoch eine Trendwende ab. Experten warnen deshalb schon vor einer dritten Welle.Altmaier für Lockerungen bereits ab März

