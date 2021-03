Nach ihren deutlichen Aufschlägen zum Wochentakt ist die Wiener Börse am Dienstag im Eröffnungshandel auf der Stelle getreten. Der ATX tendierte kurz vor zehn Uhr bei 3.076,28 Punkten und damit nahe seinem Vortagesschlussstand. Der ATX Prime gewann 0,02 Prozent auf 1.561,47 Einheiten.Die Situation an den Anleihenmärkten sorge für Entspannung und setze den Börsen nicht weiter zu, hieß es am Markt. ...

