Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Low-Power-Systemen, hat heute die neueste Version seines Lösungs-Stacks für die sichere Systemsteuerung, Lattice Sentry 2.0, vorgestellt und damit den nächsten Schritt auf dem Weg zu sicheren, cyber-resistenten Systemsteuerungslösungen getan. Der Lösungs-Stack ermöglicht Hardware "Root-of-Trust"-Lösungen (HRoT) der nächsten Generation, die mit den Firmware-Resilienz-Richtlinien der NIST-Plattform (NIST Platform Firmware Resiliency Guidelines, PFR) (NIST SP-800-193) konform sind und eine 384-Bit-Verschlüsselung unterstützen. Diese neue Version von Lattice Sentry adressiert die sich schnell entwickelnden Sicherheitsanforderungen aktueller und neuer Serverplattformen, indem sie Entwicklern einen effizienten und sicheren Weg zur schnellen Implementierung erweiterter System- und Kryptografie-Anwendungen bietet. Der Stack bietet Firmware-Sicherheit für die Märkte Kommunikation, Computing, Industrie, Automotive und Smart Consumer.

The Lattice Sentry solutions stack helps developers create cyber resilient system control applications compliant with NIST guidelines for platform firmware security (NIST SP-800-193). It consists of a complete reference platform, fully validated IP building blocks, easy-to-use FPGA design tools, reference designs, and a network of custom design services. (Photo: Business Wire)