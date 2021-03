Die Mercadolibre-Aktie (WKN: A0MYNP) hat es also endlich getan: Ihr Zahlenwerk für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020 veröffentlicht. Die Erwartungshaltung dürfte auch in Anbetracht des Vorweihnachtsquartals und in Zeiten von COVID-19 groß gewesen sein. Aber hat Mercadolibre liefern können? Grundsätzlich können wir sagen: Ja. Allerdings auf einer eher durchschnittlichen Basis. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was das heißt. Sowie, ob die Mercadolibre-Aktie dadurch jetzt attraktiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...