Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG

ISIN: DE000A0Z23G6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Verkaufen

seit: 02.03.2021

Kursziel: 4,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



DEAG verlässt den geregelten Markt



DEAG hat im Januar die Absichten eines Delistings verkündet. Dazu sicherte sich der Vorstand u.a. die Unterstützung der größten Einzelaktionäre Apeiron Investment Group Ltd. (19,4%; Family Office von Christian Angermayer), SRE Holding (14,3%) sowie Galaxy Group Investments LLC (13,7%; Family Office von Michael Novogratz). Insgesamt halten die Parteien, die das Delisting anstreben, somit 47,4% der DEAG-Aktien.



Delisting voraussichtlich in Q2/21: Um das Delisting durchführen zu können, hat die Bieterin (Musai Capital Ltd., eine 100%-Tochtergesellschaft der Apeiron Investment Group Ltd.) ein Übernahmeangebot zu 3,09 Euro pro DEAG-Aktie unterbreitet. Die Annahmefrist endet am 22. März 2021. Begründet wird der geplante Rückzug von der Börse sowohl von DEAG als auch den Großaktionären mit unverändert hartem Gegenwind durch die COVID-19-Pandemie sowie dadurch eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten zur Fortführung der Buy-and-Build-Strategie am Kapitalmarkt. Um sich bietende Wachstumschancen trotzdem ergreifen zu können, sicherte die Bieterin in einer Vereinbarung mit DEAG die Unterstützung der Wachstumsstrategie außerhalb der Börsennotierung zu. Das Delisting bzw. der Widerruf der Zulassung zum Handel im regulierten Markt wird voraussichtlich in Q2 wirksam werden. Unberührt vom Delisting ist die Notierung der Anleihe 2018/23 mit einem Kupon von 6%, deren Kurs zuletzt deutlich zugelegt hat.

Unattraktiver Barangebotspreis: Der gesetzliche (Mindest-)Barangebotspreis, der sich am volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate orientiert und somit retrospektiv ist, liegt deutlich unter unserem auf der erwarteten zukünftigen Entwicklung basierenden fairen Wert von derzeit 4,10 Euro pro DEAG-Aktie. Mit Blick auf die historische Bewertung (durchschnittliches 5Y-EV/EBITDA-Multiple: 14,3x) sowie die der beiden börsennotierten Peers (EV/EBITDA 2022e CTS Eventim: 32,1x und Live Nation: 22,9x) wirkt DEAG auf dem aktuellen Niveau ebenfalls unterbewertet (EV/EBITDA 2022e: 6,5x), auch wenn die Peers aufgrund der überlegenen Marktposition sicherlich ein Premium verdienen. Auch der DEAG-Vorstand bewertet den Angebotspreis in seiner Stellungnahme als zu niedrig.

Sentiment kurzfristig unverändert unsicher, aber mittelfristig attraktiv: Als Indikator für die weiterhin bestehende Planungsunsicherheit im Live-Event-Geschäft, die trotz erster Impfungen gegen COVID-19 u.E. auch für H2/21 noch hoch ist, sehen wir erste Verschiebungen von Live-Events, die ursprünglich im Sommer 2021 stattfinden sollten. Zudem gibt es von der Bundesregierung noch keine Neuigkeiten zum angekündigten Schutzschirm für jene Veranstaltungen, die für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant werden, aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Trotz dieses temporären Gegenwinds dürfte DEAG - unterstützt von der Bietergruppe - jedoch mittelfristig von einem Wiederaufleben der

Live-Entertainment-Branche profitieren.



Fazit: DEAG hat ein sehr schwieriges Jahr hinter sich und dürfte auch in den nächsten Quartalen noch erheblichen Gegenwind verspüren. Trotz dieser Widrigkeiten sehen wir den fairen Wert aktuell bei 4,10 Euro und beurteilen den Barangebotspreis i.H.v. 3,09 Euro daher als unattraktiv. Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Delistings sowie der damit einhergehenden Illiquidität der Aktien raten wir Investoren dennoch zum Verkauf.





