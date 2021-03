Nio ist sicherlich eines der heißesten Start-Ups im E-Mobility-Sektor. Der chinesische Elektroauto-Hersteller baut Stück für Stück seine Modell-Palette aus. Am Montag hat Nio Zahlen für Jahr 2020 vorgelegt. Die kamen an der Börse eher durchwachsen an…Nio hat in der Nacht auf Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt. Der Verlust pro Aktie betrug 1,05 Chinesische Yuan (CNY), Analysten hatten im Vorfeld mit 0,388 CNY pro Anteilsschein gerechnet.Auch was das Gesamtjahr betrifft, fiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...