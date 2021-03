Folgendes Bezugsrecht hat am 03.03.2021 den letzten Handelstag:

The following issue right will have its last trading day on 03.03.2021:



ISIN Mnemonic Longname

DE000A3H3LK4 MCE0 Mediqon Group AG BZR



Bitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heute nach dem Posttrading geloescht werden.

Please note that all open orders will be deleted today, after the post trading period.



Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte dem Rundschreiben 013/2021, abrufbar auf www.xetra.com.

For further details please check circular 013/2021, available on www.xetra.com.

