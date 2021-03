Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen hatte die Risikoaversion zunächst spürbar zugenommen, wenngleich bereits am Freitag moderate Entspannungsanzeichen auszumachen waren, so die Analysten der Helaba.Angesichts einer Beruhigung an den Anleihemärkten habe sich die Stimmungsaufhellung zu Wochenbeginn fortgesetzt. Dennoch sei es zu früh, um eine Entwarnung auszusprechen, wenngleich der ITRAXX Senior Financials wieder leicht unterhalb der 55-Tagelinie notiere, welche mittlerweile auch Richtung Norden tendiere. Damit bestehe noch immer die Gefahr, dass sich die Spreads auf mittelfristiger Zeitebene tendenziell ausweiten könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...