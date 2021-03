Kurssprung bei KION: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Die KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881) legte als erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen stark zu. Laut Analyse von www.godmode-trader.de startete die KION-Aktie nach dem Tief vom März 2020 bei 33,20 zu einer Rally die den Aktienkurs bis zum Oktober zu einem Hoch bei 80,84 Euro und somit knapp an das Allzeithoch bei 81,95 Euro aus dem Oktober 2017. Allerdings erwies sich das alte Hoch als zu hohe Hürde und die Aktie durchbrach im Februar 2021 sogar ihren Abwärtstrend bei 75,97 Euro. Gelingt der Aktie nach den Zahlen ein Anstieg über den Abwärtstrend bei 75,97 Euro, dann könnte die Aktie wieder an das alte Hoch bei 81,95 Euro und danach auf bis zu 95 Euro zulegen. Bei einem neuerlichen Rücksetzer am Abwärtstrend besteht Rückschlagspotenzial auf 63,26 Euro.

Wer beim aktuellen KION-Aktienkurs von 77,52 Euro mit einer Fortsetzung der Rally bis zum alten Hoch bei 81,95 Euro ausgeht, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 75 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die KION-Aktie mit Basispreis 75 Euro, Bewertungstag 16.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR0DYA5, wurde beim KION-Aktienkurs von 77,52 Euro mit 0,66 - 0,67 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats wieder der Anstieg auf das Allzeithoch bei 81,95 Euro, dann wird der Kaufoptionsschein einen handelbaren Preis von etwa 0,88 Euro (+31 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,28 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die KION-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,28 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD3ESE4, wurde beim KION-Kurs von 77,52 Euro mit 0,84 - 0,85 Euro taxiert.

Wenn die KION-Aktie in nächster Zeit auf 81,95 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,26 Euro (+48 Prozent) erhöhen - sofern die KION-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,7512 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die KION-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,7512 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFY2990, wurde beim KION-Kurs von 77,52 Euro mit 1,22 - 1,23 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der KION-Aktie auf 81,95 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,61 Euro (+31 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von KION-Aktien oder von Hebelprodukten auf KION-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de