Die HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408 ), der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, beendete das Jahr 2020 mit einer starken Leistung: Das Unternehmen lieferte weltweit mehr als 600 Millionen Mahlzeiten aus. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 3,75 Mrd. Euro (währungsbereinigter Anstieg von 111 Prozent im Vorjahresvergleich; Geschäftsjahr 2019: 1,8 Mrd. Euro). Das Wachstum wurde über das Jahr hinweg durch einen starken Zuwachs an Neukund:innen sowohl im Segment International als auch im Segment USA unterstützt. Trotz Kapazitätsengpässen in den USA und in einigen internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...