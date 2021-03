In diesem Video geht es um Bitcoin, das Nasdaq Unternehmen Micro Strategy und seinen Gründer Michael Saylor. Michael Saylor hat effektiv den Wert seines Unternehmens vervielfacht in dem er dieses in einen quasi Bitcoin Fond/ETF gewandelt hat. Das ist umstritten, hat den Kurs der Micro Strategy Aktie jedoch explodieren lassen. Wer in Zukunft in den Bitcoin Kurs investieren möchte ohne Bitcoins zu kaufen, kauft einfach die Micro Strategy Aktie. Anmeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...