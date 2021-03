Der Dax hat sich am Dienstag über der am Vortag zurückeroberten Marke von 14 000 Punkte behauptet. Mit zuletzt plus 0,25 Prozent auf 14 047,80 Punkten bewegte sich der Leitindex nach dem starken Monatsbeginn zugleich wieder etwas mehr in Richtung des Rekordhochs von 14 169 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...