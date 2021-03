Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Richemont hat keine einfache Zeit hinter sich. Die Corona-Pandemie hat auch die Luxusgüterbranche hart getroffen. Zuletzt hatte sich die Lage aber klar gebessert. Das zeigen die jüngsten Quartalszahlen, aber auch das Engagement in China. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.