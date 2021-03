Der oberösterreichische Technologiekonzern Miba schließt nächstes Jahr sein Gleitlagerwerk in Braunschweig in Deutschland. 270 Jobs fallen weg. Darüber hinaus werden die Werke in Göttingen und Osterode zusammengelegt. Das Unternehmen bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN, Dienstag). Man wolle in Osterode ein Innovationszentrum für erneuerbare Energien ...

