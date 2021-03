In der abgelaufenen Handelswoche wirkte vor allem der Anstieg der Zinsen am langen Laufzeitende auf das Sentiment der Märkte. Das Themendepot Edelmetalle konnte sich in diesem Umfeld trotz schwächerer Aktienmärkte gut behaupten und sogar zulegen. Im Berichtszeitraum wirkte die hohe Liquiditätsposition stabilisierend. Interessanterweise pufferte der deutlich schwächere Rand die Abgaben bei den Edelmetallen, insbesondere jene bei Platin.Der US-Dollar legte in der Berichtswoche gegen den Euro 0,4 % zu, während der Schweizer Franken 0,94 % abgab, was 64 % der Wertdifferenz im Berichtszeitraum zwischen Euro und Franken erklärt. Der südafrikanische Rand schwäche sich gegen den Euro deutlich ab, und zwar um 2,44 %. Gegen den Schweizer Franken verlor der Rand parallel 1,52 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...