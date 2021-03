Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG



Vorläufige Zahlen: Umsatz wie erwartet, operatives Ergebnis deutlich unterhalb der Schätzung



SMT Scharf hat gestern Abend vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht, die umsatzseitig unsere Prognose trafen, ergebnisseitig jedoch darunter liegen.



Fehlende Zulassung für China-III-Maschinen lastet schwer: Der Konzernerlös sank im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 50,2 Mio. Euro (-33,4% yoy), womit die im November angepasste Prognose (48-50 Mio. Euro) und auch unsere Schätzung (50,2 Mio. Euro) erreicht wurden. Das vorläufig berichtete EBIT verfehlte hingegen mit -8,1 Mio. Euro sowohl den vom Unternehmen gesetzten Korridor (-6,0 bis -6,5 Mio. Euro) als auch unsere Erwartung (MONe: -6,3 Mio. Euro) deutlich.



Hauptgrund für die schwache operative Entwicklung in Q4/20 war die durch die Pandemie weiterhin gehemmte Aktivität auf dem weltweiten Markt für Bergbauausrüstung. Viele Bergwerke mussten zeitweise schließen oder operierten weit unter ihrer Kapazitätsgrenze, wodurch der Bedarf nach neuen Transportlösungen wesentlich nachgelassen hat. Hinzu kommt ein deutlicher Einbruch der sonst relativ stabilen Service-Umsätze und die weiterhin ausstehende Zulassung der China-III-Maschinen, wodurch bereits ausgelieferte Maschinen gemäß IAS 18 noch nicht als Umsatz verbucht werden konnten.



Das gegenüber dem Vorjahr substanziell niedrigere EBIT ist im Wesentlichen ein Resultat aus bereits in Q3 vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen i.H.v. 6,6 Mio. Euro. Zusätzlich wirkten sich eine Wertberichtigung bei der Tochtergesellschaft Nowilan, Aufwendungen für noch nicht umsatzwirksame Maschinenauslieferungen sowie verhältnismäßig deckungsbeitragsschwache Erlöse aus dem Verkauf älterer Maschinen negativ auf das operative Ergebnis in Q4 (-0,9 Mio. Euro) aus, das somit deutlich unter unserer Prognose liegt (MONe: 0,9 Mio. Euro).



Tunnelblick auf das zweite Halbjahr: Trotz der sich zuletzt etwas aufhellenden Lage auf Seiten des Rohstoffmarkts (Kohlepreis Euro/T: +36,7% yoy; Quelle: Capital IQ), dürfte das Geschäft in H1/21 insbesondere durch die nach wie vor fehlende Zulassung für die neuen China-III-Motoren weiterhin gedämpft sein. Aktuell rechnet der Vorstand mit einer Zulassung zum Ende des zweiten Quartals, sodass sich im zweiten Halbjahr entsprechende Aufholeffekte ergeben sollten. In Anbetracht des fortschreitenden Zulassungsprozesses und der mit Polymetal abgeschlossenen Kooperation (siehe Comment vom 11.12.2020), die u.E. im H2/21 einen Umsatzbeitrag von 4 bis 5 Mio. Euro liefern sollte, blicken wir weiterhin zuversichtlich auf das Gesamtjahr. Allerdings haben wir im Zuge eines Analystenwechsels unser Modell überarbeitet und damit einhergehend unsere Schätzungen insgesamt gesenkt, um dem makroökonomisch schwierigen Umfeld Rechnung zu tragen.



Fazit: Angesichts der Corona-bedingt nach wie vor schwierigen Geschäftslage gehen wir von einem verhaltenen Start im H1 2021 aus. Dennoch bieten gerade die bevorstehende Zulassung der China-III-Maschinen und die Partnerschaft mit Polymetal Chancen für erhebliche Aufholeffekte im zweiten Halbjahr. Wir sind vom Investment Case weiterhin überzeugt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 12,50 Euro.





