Die Aktie von Ballard Power hat sich nach dem raschen Abverkauf der letzten drei Wochen wieder gefangen. Nachdem der Anteilschein des kanadischen Brennstoffzellenherstellers bereits gestern wieder deutlich im Plus geschlossen hat, könnte es bereits heute zu einer neuen Trading-Chance kommen.Während des starken Kursverfalls der letzten Wochen hatte die Ballard-Power-Aktie in der Spitze rund 40 Prozent an Wert verloren. Der Titel fiel dabei letzte Woche bis knapp über die Unterstützung, die vom Dezember-Hoch ...

