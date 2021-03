Seit 25 Jahren treiben Pikachu, Pummeluff und all die anderen Pokémon jetzt schon ihr Unwesen. Für die Firmen dahinter ist es ein Riesengeschäft, denn sie kontrollieren das mittlerweile erfolgreichste Medien-Franchise der Welt. "Schnapp' sie Dir alle!" Mit diesem Slogan wird seit 1996 für Pokémon geworben. Mit einigem Erfolg: Schon 1999, also ein Jahr, nachdem die ersten Pokémon-Spiele in den USA veröffentlicht wurden, hatte das Franchise nach Angaben von Nintendo einen Umsatz von fünf Milliarden US-Dollar weltweit generiert. Das entsprach beinahe dem Gesamtumsatz der US-amerikanischen Videospielindustrie des Vorjahres...

