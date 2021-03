DJ Bund und Länder wollen Homeoffice-Regel bis 30. April verlängern

BERLIN (Dow Jones)--Bund und Länder wollen die Homeoffice-Regelung bis Ende April verlängern. "Angesichts der pandemischen Lage ist es weiterhin nötig, die epidemiologisch relevanten Kontakte am Arbeitsplatz und auf dem Weg zu Arbeit zu reduzieren", heißt es in dem Entwurfspapier für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), in das Dow Jones Newswires Einblick hatte (Stand: 1. März abends). "Deshalb wird die entsprechende Verordnung bis zum 30. April 2021 verlängert."

Arbeitgeber müssen den Beschäftigten demnach weiterhin das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Das Papier sieht grundsätzlich eine Verlängerung des aktuellen Lockdown bis 28. März vor. Ab kommenden Montag (8. März) sollen aber private Treffen bereits leichter möglich werden.

