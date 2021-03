Wien (www.fondscheck.de) - Die "Partner Lounge", die Support-Plattform für Fondsboutiquen, hat einen neuen Partner, so die Experten von "FONDS professionell".Seit März sei sie die neue Vertriebsstelle der Investmentboutique Green Benefit. Deren Team um Gründer Manfred Wiegel manage den Aktienfonds Green Benefit Global Impact Fund (ISIN LU1136260384/ WKN A12EXH), der 2020 eine sagenhafte Performance von plus 171,85 Prozent geschafft habe. BN & Partners Capital als Haftungsdach und die HANSAINVEST als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft seien weiterhin an Bord, während Hauck & Aufhäuser als neue Depotbank und Verwahrstelle agiere. ...

