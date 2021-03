DJ ING zieht sich aus Privatkundengeschäft in Österreich zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die niederländische Bank ING kehrt auch dem Endkundengeschäft in Österreich den Rücken. Wie die ING Groep NV mitteilte, soll der Markt bis Ende 2021 verlassen werden. Konzentrieren wolle sich die Bank in Österreich künftig auf das Geschäft mit Firmenkunden. Mitte Februar hatte ING bereits den Ausstieg aus dem Endkunden-Geschäft in der Tschechischen Republik angekündigt.

"Wir sind in Österreich in mehr als 18 Jahren moderat, aber stetig gewachsen und haben in einem etablierten Bankenmarkt Fuß fassen können. Allerdings stoßen wir als relativ kleiner Akteur in einem gesättigten Markt an Wachstumsgrenzen", sagte Barbaros Uygun, CEO der ING in Österreich, laut Mitteilung. "Daher evaluieren wir strategische Optionen, die auch einen möglichen Verkauf des Privatkundengeschäfts in Österreich beinhalten."

2020 zählte die ING in Österreich rund 550.000 Privatkunden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 08:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.