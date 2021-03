Die Aktionäre bewilligen die 24. Dividendenerhöhung in Folge. Für 2020 wird die Dividende auf CHF 3.00 (+1,7%) je Aktie erhöht, was einer Rendite von 3,8%1 und einem Anteil des freien Cashflows von etwa 63% entspricht.

Die Aktionäre bestätigen Dr. Jörg Reinhardt als Präsidenten des Verwaltungsrates sowie alle anderen zur Wiederwahl stehenden Verwaltungsräte.





Die Generalversammlung genehmigt auch alle weiteren Anträge des Verwaltungsrats, einschliesslich des zur Konsultativabstimmung vorgelegten Vergütungsberichts 2020 und der künftigen Entschädigung von Konzernleitung und Verwaltungsrat, über die jeweils separat rechtsverbindlich abgestimmt wurde.

Basel, 2. März 2021 - Die Aktionäre von Novartis stimmten heute an der Generalversammlung (GV) allen Vorschlägen des Verwaltungsrats zu. Im Einklang mit der COVID-19-Verordnung 3 waren an der Generalversammlung 2021 vor Ort keine Aktionäre anwesend. Entsprechend übten die Aktionäre ihr Stimmrecht über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus und konnten die Versammlung live per Webcast verfolgen. Zudem hatten die Aktionäre die Möglichkeit, ihre Fragen im Voraus elektronisch an den Verwaltungsrat zu senden, wobei der Verwaltungsratspräsident und der CEO die wichtigsten Fragen während der GV beantworteten.

Seit der Gründung von Novartis im Jahr 1996 bewilligte das Aktionariat zum 24. Mal in Folge eine Erhöhung der Dividendenzahlung. Für 2020 wurde die Dividende pro Aktie um 1,7% auf CHF 3.00 erhöht. Die Auszahlung der Dividende für das Jahr 2020 erfolgt per 8. März 2021. Die Dividende für 2020 entspricht etwa 63% des freien Cashflows und ergibt eine Dividendenrendite von 3,8%1.

Jährliche Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Aktionäre haben Dr. Jörg Reinhardt als Präsidenten des Verwaltungsrats bestätigt und alle Mitglieder des Verwaltungsrats, die zur Wahl standen, für ein weiteres Jahr gewählt.

Die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Jahr in den Vergütungsausschuss gewählt: Patrice Bula, Bridgette Heller, Enrico Vanni und William T. Winters. Die Aktionäre wählten ebenfalls Simon Moroney als neues Mitglied für ein Jahr in den Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Simon Moroney zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.

Vernichtung von Aktien

Gemäss den Empfehlungen des Verwaltungsrats genehmigten die Aktionäre zudem die Vernichtung der 32 640 000 im Rahmen des achten Aktienrückkaufprogramms 2020 zurückgekauften Aktien und die entsprechende Herabsetzung des Aktienkapitals um CHF 16 320 000, das damit von CHF 1 233 530 460 auf CHF 1 217 210 460 sinkt.

Weitere Aktienrückkäufe

Die Aktionäre haben den Verwaltungsrat ermächtigt, zwischen der GV 2021 und der GV 2024 nach dessen Ermessen Aktien bis zu einem Gesamtwert von maximal CHF 10 Mrd. weitere Aktienrückkäufe zu tätigen. Sämtliche im Rahmen dieser Ermächtigung erworbenen Aktien sind zu vernichten. Die entsprechende Reduktion des Aktienkapitals ist dem Aktionariat zur Genehmigung vorzulegen.

Abstimmung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

In zwei getrennten verbindlichen Abstimmungen genehmigten die Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der GV 2021 bis zur GV 2022 sowie den maximalen Gesamtvergütungsbetrag für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022. In einer Konsultativabstimmung bestätigten die Aktionäre auch den Vergütungsbericht 2020.

Amtszeitbeschränkung für Verwaltungsratsmitglieder

Die Aktionäre haben einer Statutenänderung zugestimmt, durch welche die bisherige Altersbeschränkung bei künftigen Wiederwahlen durch eine Amtszeitbeschränkung ersetzt wird, die besagt, dass Verwaltungsräte nicht länger als 12 Jahre im Amt sein dürfen. Der Verwaltungsrat kann den Aktionären unter bestimmten Umständen Ausnahmen empfehlen, sofern dies im Interesse des Unternehmens ist.

Eine detaillierte Liste aller an der Generalversammlung 2021 zur Abstimmung vorgelegten Geschäfte finden Sie unter:https://www.novartis.com/agm (https://www.novartis.com/agm)

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ‹Form 20-F› der Novartis AG, das bei der ‹US Securities and Exchange Commission› hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Basierend auf dem Schlusskurs der Aktie am 1. März 2021 an der SIX





