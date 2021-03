Die Futures auf die führenden US-Indizes signalisieren eine behauptete Eröffnungsphase an der Wall Street. Am Vortag hatte der Dow Jones und der S&P500 jeweils so stark zugelegt wie seit Monaten nicht. Der Richtungswechsel nach den Verlusten aus der Vorwoche resultiert aus den gesunkenen Renditen am US-Anleihemarkt und damit gedämpften Inflationssorgen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

