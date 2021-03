Das Offenbacher Spezialchemie-Unternehmen Bodo Möller Chemie eröffnet eine Niederlassung in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Die Filiale beliefert Anwender in Rumänien, Moldawien und Bulgarien mit Lösungen für verschiedene Industriebereiche. Das Unternehmen verspricht sich vom neuen Standort - nach Expansionen in Afrika, Asien und Amerika - nun die Präsenz im europäischen Markt zu stärken. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...