Mehmet Göker feilt nach seiner Flucht in die Türkei offenbar an einem Comeback in der Versicherungswelt. Der umstrittene Versicherungsvertreter ist laut einer Recherche des NDR wieder im Versicherungsgeschäft aktiv - diesmal mit "Tarifoptimierungen" privater Krankenversicherungen. Das Landgericht Kassel hat in einer Entscheidung vom 15.02. den Haftbefehl gegen Mehmet Göker aufgehoben. Das geht aus einer aktuellen Recherche des NDR hervor. Und der umstrittene Versicherungsvertreter plant nun sogar ...

