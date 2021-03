DJ PTA-News: Investunity AG: Investunity AG führt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durch

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta034/02.03.2021/15:14) - In Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. Januar 2021 wird den Aktionären der Investunity AG in der Zeit vom 3. März 2021 bis zum 17. März 2021 angeboten, bis zu 287.625 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie zu zeichnen. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 287.625,00 gegen Bareinlagen zu erhöht.

Den bestehenden Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht mittelbar gewährt. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:3, d.h. fünf alte Aktien gewähren das Recht zum Bezug von drei neuen Aktien. Der Bezugspreis je Aktie wurde von der Hauptversammlung auf EUR 2,25 festgelegt. Das Gesamtemissionsvolumen beläuft sich damit bei einer Platzierung aller angebotenen Aktien auf knapp 650 TEUR. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Zudem wird den bestehenden Aktionären die Möglichkeit zum Mehrbezug eingeräumt.

Der Emissionserlös dient primär als ein Baustein der weiteren Finanzierung der Neuausrichtung der Gesellschaft.

Das Bezugsangebot wird in Form eines gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz in Verbindung mit Artikel 3 Abs. 2 b) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 prospektfreien öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die Gesellschaft veröffentlicht ein von der BaFin gestattetes Wertpapier-Informationsblatt, das unter http://www.investunity.de/de_investor_relations einsehbar ist.

Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet.

# # # Diese Publikation dient nur der Informationen und stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft im Rahmen eines Bezugsangebots. Nicht bezogene Stücke werden interessierten Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Da das dieser Publikation zugrundeliegende Angebot von Aktien den Gesamtgegenwert von EUR 8 Mio. nicht überschreitet, ist nach Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU-ProspektVO"), kein Wertpapierprospekt zu veröffentlichen. Potenzielle Anleger sollten das Bezugsangebot sowie das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattete Wertpapierinformationsblatt sowie die weiteren von der Investunity AG zur Verfügung gestellten Unterlagen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, zu verstehen. Die vollständigen Unterlagen sind über die Investunity AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, sowie als Download auf ihrer Homepage http://www.investunity.de/de_investor_relations erhältlich.

Dieses Dokument und die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für den Empfänger bestimmt und dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar an Dritte weitergegeben werden. Insbesondere ist die Weitergabe in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten nicht zulässig. # #

(Ende)

Aussender: Investunity AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-35 E-Mail: info@investunity.de Website: www.investunity.de

ISIN(s): DE000A1A60A2 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1614694440743 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 09:14 ET (14:14 GMT)