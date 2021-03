61,8 % Fibo im Blick Die zuletzt vorgestellte Idee Airbus auf der Long-Seite zu handeln hat sich als folgerichtig herausgestellt und brachte Gewinne an das 61,8 % Fibonacci-Retracement hervor. Zwar ist es noch nicht gelungen diese Hürde sofort zu nehmen, allerdings sprechen alle Argumente für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in der Airbus-Aktie. Das in der abgelaufenen Woche vorgestellte Faktor Zertifikat Long auf Airbus WKN VP8H3T kann weiterhin hierzu eingesetzt werden. Gut einige Wochen ...

