DJ EZB/Panetta: Wachstums- und Inflationslücke schnell schließen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Direktor Fabio Panetta hat eine rasche Schließung der Wachstums- und Inflationslücke gefordert, die sich in Folge der Corona-Pandemie aufgetan hat. In einer zur Bocconi-Universität übertragenen Rede forderte Panetta laut veröffentlichtem Redetext, dass die Politik für eine "Hochdruckwirtschaft" sorgen müsse, in der sich ausreichend schnell Inflationsdruck aufbaue. "2021 ist noch ein Pandemie-Jahr", sagte Panetta und warnte, dass das Risiko, politisch zu wenig zu unternehmen, weit schwerer wiege als das Risiko, zu viel zu tun.

"Es gibt immer noch zwei Lücken, die wir schließen müssen: Die Output-Lücke und die Inflationslücke. Und wenn wir das nicht kraftvoll genug tun, indem wir geldpolitische Unterstützung nicht ausreichend liefern oder sie zu rasch entziehen, könnten wir unabsichtlich das Wachstum und die Inflation auf Jahre bremsen", sagte Panetta.

Die Rede des als geldpolitische "Taube" eingestuften Italieners findet vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten, Inflationserwartungen und Anleiherenditen statt. Panetta sagte: "Indem wir die nominalen Renditen für längere Zeit niedrig halten, können wir für die akkommodierenden Finanzierungsbedingungen einen starken Anker schaffen. Ein besserer Ausblick wird dann zu niedrigeren Realzinsen führen, was das Vertrauen in eine dauerhafte Rückkehr zu unserem Inflationsziel stärken würde."

Panetta sprach sich außerdem für eine Politik der Zinskurvensteuerung aus, ohne diesen Begriff zu verwenden. "Für eine solche Politik muss die Zentralbank grob definieren, welches Niveau bei den nominalen Renditen sie erreichen will, um ihre Käufe zu steuern und im nötigen Ausmaß zu intervenieren", sagte er.

Eine geeignete Orientierungsgröße wären seiner Meinung nach die im Dezember 2020 nach der Rekalibrierung der Geldpolitik herrschenden Refinanzierungsbedingungen, die die EZB als günstig bezeichnet habe.

