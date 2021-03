Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Anhebung der Jahresziele überrascht und verdeutlicht erfreulichen Verlauf im Jahresschlussquartal



pferdewetten.de hat gestern bekannt gegeben, dass das EBIT in 2020 voraussichtlich oberhalb der ursprünglich avisierten Prognosebandbreite liegt. Damit überrascht uns das Unternehmen positiv und übertrifft unsere Erwartungen gegebenenfalls deutlich. Bisher war das Management auf Gesamtjahressicht von einem EBIT zwischen 1,0 bis 2,0 Mio. Euro ausgegangen. Aufgrund einer besser als erwarteten operativen Entwicklung beider Segmente im Jahresschlussquartal geht das Unternehmen nun von einem EBIT zwischen 2,1 und 2,5 Mio. Euro aus. Da pferdewetten.de damit unsere bisherige Schätzung eines EBITs i.H.v. 1,8 Mio. Euro spürbar übertrifft, haben wir unsere Prognose nun angehoben und rechnen mit einem EBIT von 2,3 Mio. Euro.



Im Segment Pferdewette erwarten wir im Vergleich zum Vorjahr nach wie vor einen schwächeren Verlauf, da in 2020 insbesondere der freiwillige Verzicht auf einen Teil der Erträge zu Gunsten der Rennvereine belastet haben dürfte. Dennoch halten wir es für realistisch, dass pferdewetten.de durch das Angebot an Wetten auf Rennen aus allen Kontinenten im Jahresschlussquartal weniger von saisonalen Effekten betroffen war, als von uns bislang angenommen. Wir gehen daher von einem leicht besseren Verlauf im Segment Pferdewetten aus und erwarten hieraus ein EBIT i.H.v. 4,4 Mio. Euro (zuvor: 4,3 Mio. Euro; Vj.: 5,7 Mio. Euro).



Der deutlich größere Beitrag unserer Prognoseanhebung dürfte aus dem noch unprofitablen Segment Sportwette resultieren. Hier hat das Unternehmen in den letzten Jahren das Ergebnis um rund 1,0 Mio. Euro p.a. gesteigert. In 2019 wies das Segment noch ein negatives EBIT i.H.v. -3,3 Mio. Euro aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren wir aufgrund der negativen Corona-Einflüsse durch ausgefallene Großveranstaltungen nur von einer Verbesserung des EBITs auf -2,5 Mio. Euro ausgegangen. Es scheint, als habe pferdewetten.de hier jedoch größere Fortschritte gemacht, sodass wir nun im Segment Sportwette ein EBIT von -2,1 Mio. Euro für realistisch halten. Zurückzuführen ist dies u.E. auf eine bessere Conversion bei der Kundenakquise, die aus der seit 2020 laufenden Zusammenarbeit mit dem Anbieter von Wett- und Glücksspielsoftware BetConstruct resultieren sollte.

Da pferdewetten.de bisher keine Eckwerte zur Umsatzentwicklung in 2020 veröffentlicht hat, lassen wir unsere Prognose hierzu unverändert. Auf Ergebnisebene erhöhen wir unsere Schätzung infolge der besseren Entwicklung beider Segmente um 0,5 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro. Mit weiterem positiven Newsflow rechnen wir Ende März, wenn das Unternehmen die Guidance 2021 veröffentlicht, die nach der coronabedingten Delle im Vorjahr wieder signifikantes Wachstum und Skaleneffekte avisieren sollte.

Fazit: Die erfreuliche Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr verdeutlicht, dass pferdewetten.de gut positioniert ist, um die von uns erwartete Margenverbesserung ab 2021 zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 25,00 Euro.





