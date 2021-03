London (www.fondscheck.de) - BMO GAM bestätigt, dass seine 16 verantwortungsvoll und nachhaltig gemanagten Strategien, die ein verwaltetes Vermögen von 7,8 Milliarden Euro umfassen, entweder als Artikel 8 oder Artikel 9 der neuen EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte ("SFDR") eingestuft werden, die am 10. März 2021 in Kraft tritt, so BMO Global Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...