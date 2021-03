DJ Merck & Co. wird J&J bei Covid-19-Vakzin-Produktion helfen

Von Sabrina Siddiqui und Tarini Parti

WASHINGTON (Dow Jones)--Merck & Co. wird Johnson & Johnson bei der Produktion des ersten zugelassenen Einfach-Impfstoffs gegen Covid-19 unterstützen. US-Präsident Joe Biden wird dies nach Angaben von Regierungsvertretern im Laufe des Tages ankündigen, wenn er sich zum Zwischenstand der Pandemiebekämpfung äußert.

Mit Hilfe von Merck - eigentlich ein Wettbewerber von Johnson & Johnson (J&J) - soll das am Samstag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassene Vakzin schneller in der Bevölkerung ankommen.

J&J lehnte eine Stellungnahme ab. Die in New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey ansässige Firma hat bereits fast vier Millionen Dosen für erste Lieferungen hergestellt. Die US-Regierung erwartet, dass bis Ende März etwa 20 Millionen Dosen geliefert werden.

