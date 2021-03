Aber die ‚andere' Porsche SE ist als Großaktionär von VW der Gewinner. In diesem komplizierten Konstrukt steckt die Besonderheit:



Der Autobauer Porsche ist eine Tochter von VW. Die Quote des geplanten Börsengangs ist noch offen, aber Gerüchten zufolge sollen es wohl 50 % werden. Wie auch immer:



Porsche SE ist die Holding der Familie Porsche. Sie hält rd. 50 % der Stammaktien von VW, was ihr größtes Aktivum darstellt. Aus der üppigen Dividende baute sich ein erhebliches Liquiditätspolster auf, das noch immer in der Kasse liegt.



Einbehalten wird es wegen der noch nicht entschiedenen Klagen von Hedgefunds und deren Fehlspekulationen aus 2007/2008. Darüber wird vermutlich ein Vergleich geschlossen. Gut 2 bis 2,5 Mrd. € gelten als Kapitalreserve für den Ausbau der Auto-Aktivitäten, worüber die Verwaltung bislang nichts Konkretes gesagt hat.



