Mainz (ots) - Woche 09/21Mittwoch, 03.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Wunderwerke der WeltgeschichtePetra - Felsentempel in der WüsteFrankreich 20186.20 Wunderwerke der WeltgeschichteMont-Saint-Michel - Klosterfestung am AtlantikFrankreich 20187.05 Leschs KosmosUnfall-Analyse: Hightech-Detektive klären aufDeutschland 20217.35 Leschs KosmosMit Vollgas in die Zukunft: Die neue MobilitätDeutschland 20178.05 Geistesblitze - Geniale ErfindungenKleinigkeiten ganz großGroßbritannien 20158.55 Geistesblitze - Geniale ErfindungenIm Angesicht der GefahrGroßbritannien 20159.40 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAngst und SchreckenGroßbritannien 201510.25 Geistesblitze - Geniale ErfindungenBewegte ZeitenGroßbritannien 201511.10 Geistesblitze - Geniale ErfindungenAuf Leben und TodGroßbritannien 201511.55 Geistesblitze - Geniale ErfindungenKriminelle IdeenGroßbritannien 201512.40 Goldrausch unter Wasser - Streit um versunkene SchätzeFrankreich 201813.25 China - Der entfesselte RiesePräsident auf LebenszeitGroßbritannien 201914.10 China - Der entfesselte RieseWohlstand statt DemokratieGroßbritannien 201914.55 China - Der entfesselte RieseWettlauf der SupermächteGroßbritannien 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 ZDFzeitNelson Müllers Schweinefleisch-ReportLecker, preiswert, artgerecht?Deutschland 202122.25 ZDFzeitNelson Müllers LebensmittelreportWie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade?Deutschland 201823.10 Lebensmitteltricks - Lege packt ausSüße LebensmittelsündenDeutschland 202123.55 ZDFzeitNelson Müllers Käse-CheckWie gut sind Gouda, Camembert & Co.?Deutschland 20180.40 heute journal1.05 Wunder der WissenschaftTödliche Strahlen und Erste-Hilfe-AffenGroßbritannien 20151.50 Wunder der WissenschaftRettendes Gift und brennende HosenGroßbritannien 20152.35 Wunder der WissenschaftRätselhafter Rausch und molekulare MusikGroßbritannien 20153.15 Wunder der WissenschaftRiesenwelle und optische TäuschungGroßbritannien 20174.00 Wunder der WissenschaftRollende Spinnen und Seestern-ZerstörerGroßbritannien 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Donnerstag, 04.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:12.05 ZDF-HistoryPrinz Charles - Der ewige ThronfolgerGroßbritannien 201912.50 Krankenakte Habsburg - Die Leiden von Sisi & Co.Deutschland 201913.35 ZDF-HistoryMythos SisiDeutschland 201314.20 ZDF-HistoryPrinzessin Margaret - Die royale RebellinDeutschland 2020(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikAutomobilGroßbritannien/Deutschland 201922.25 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRaketenGroßbritannien/Deutschland 201923.05 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikRoboterGroßbritannien/Deutschland 201923.50 Hightech Revolution - Sternstunden der TechnikTeleskopGroßbritannien/Deutschland 20190.30 heute journal1.00 Chinas unaufhaltsamer Aufstieg - Die Welt des Xi JinpingChina 20182.15 Künstliche Intelligenz - Wettlauf der GroßmächteUSA 20194.00 China - Der entfesselte RiesePräsident auf LebenszeitGroßbritannien 2019(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Freitag, 05.03.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 China - Der entfesselte RieseWettlauf der SupermächteGroßbritannien 20196.20 Chinas dicke Kinder - Die Schattenseite des WirtschaftsboomsFrankreich 20197.05 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um WohnraumDeutschland 20197.50 forum am freitag8.05 auslandsjournalDeutschland 20218.35 Trumps Erbe - Das zerrissene AmerikaUSA 20219.25 White Boy Rick - Drogendealer für das FBIUSA 201910.40 Tatmotiv RassismusDer Tod des Larnell BruceGroßbritannien 201912.10 Frauenprotest und Widerstand - Kampf für ein neues AmerikaUSA 202012.55 ZDF-HistoryHenker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der UnheimlichenDeutschland 2017(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:21.40 Der Eiffelturm - Revolution aus EisenFrankreich 201922.25 ZDF-HistoryGeheimes Paris - Rätselhafte Orte der GeschichteDeutschland 201823.10 Die Superburg des Richard LöwenherzFrankreich 201923.55 Da Vinci Code an der LoireDas Geheimnis von Schloss ChambordDeutschland 20190.40 heute journal1.05 Terra XGroße Völker: Die WikingerDeutschland 20141.50 Terra XGroße Völker: Die GriechenDeutschland 20142.35 Terra XGroße Völker: Die AraberDeutschland 20163.15 Terra XGroße Völker: Die GermanenDeutschland 20164.00 Terra XGroße Völker: Die RömerDeutschland 2014(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4852962