Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise HelloFresh. Das Unternehmen hatte heute Morgen seine Zahlen vorgelegt, 2020 hatte HelloFresh seine Ziele erreicht und damit auch die Erwartungen der Analysten erfüllt. Bei den Verkäufen steht TU auf Platz 1. Die zuletzt wieder gut gelaufene Aktie des Touristikunternehmens bekommt heute einen kleinen Dämpfer. Morgen steht das Bund-Länder-Treffen an. Durchgesickert ist bereits, dass der Lockdown in Deutschland verlängert werden soll und somit der Osterurlaub fraglich werden könnte.