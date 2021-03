Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 2. März 2021 Thomas Dünser aus Schaan als Leiter der Stabsstelle für Finanzplatzinnovation bestätigt.



Im Februar 2019 wurde die neue Finanzplatzstrategie vorgestellt. Im Hinblick auf die Umsetzung dieser Strategie hat sich das Ministerium für Präsidiales und Finanzen mit den für die zukünftigen Herausforderungen erforderlichen Strukturen befasst und die erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen getroffen. Im Zuge dieser Anpassungen ist es zu Aufgabenverlagerungen gekommen und die Stabsstelle für Finanzplatzagenden wurde in die Stabsstelle für Finanzplatzinnovationen umbenannt. Als Leiter ad Interim hat die Regierung Thomas Dünser ernannt.



Thomas Dünser hat an der ETH Zürich ein Maschinenbauingenieur-Studium und anschliessend im Bereich Produktinnovation zum Dr. sc. techn. promoviert. Nach einigen Jahren als Entwicklungsleiter im Maschinenbau wechselte er in die Finanzindustrie und arbeitete bei der VP Bank in Vaduz im Bereich des Risk Managements, Asset & Liability Managements und Treasury. Zuletzt hat er die Abteilung Group Asset & Liability Management geleitet. Von 2011 bis 2013 war Thomas Dünser als Berater tätig und hat mehrere Unternehmen aufgebaut. Im Jahr 2013 wechselte er in das Ministerium für Präsidiales und Finanzen und übernahm die Rolle des Strategiekoordinators für die Umsetzung der integrierten Finanzplatzstrategie. Er war in dieser Zeit unter anderem für den Aufbau des Innovations-Frameworks von "Impuls Liechtenstein" verantwortlich. Unter seiner Federführung wurde zudem das Blockchain-Gesetz entwickelt. Er gilt als einer der Vordenker im Bereich der Regulierung von Blockchain und international als Referent und Experte gefragt. Als interimistischer Leiter hat Thomas Dünser die Stabsstelle für Finanzplatzinnovation erfolgreich aufgebaut.



Pressekontakt:



Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Biedermann Markus, Generalsekretariat

T +423 236 60 09



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100866121

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de