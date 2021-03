Darum geht's im Video: Das Börsenjahr 2021 hält für Anleger in Sachen IPO noch einige spannende Unternehmen bereit. Gemeinsam mit Andreas Lipkow von der comdirect picken wir uns neun Kandidaten für einen Börsengang in den nächsten Monaten heraus und beleuchten deren Potential. 00:00 ? IPO vs SPAC: Neue Art des Börsengangs? 01:49 ? Oscar IPO: Schwung dank Alphabet? 03:18 ? Roblox: Börsengang im Gaming-Fieber 04:38 ? Vantage Towers: Geht's für die Aktie hoch hinaus? 06:14 ? Robinhood IPO: Aktie für Kleinanleger? 07:29 ? Coinbase: Erfolg durch Bitcoin-Hype? 09:15 ? Synlab: Börsengang mit Coronabonus? 10:35 ? Suse IPO: Deutsche Tech-Hoffnung? 12:15 ? Wintershall DEA gegen den Trend? 14:24 ? About You: Börsengang eines Plattform-Unternehmens? ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/